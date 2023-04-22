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Жильё в Brenzone sul Garda, Италия

6 объектов найдено
Вилла 2 спальни в Porto, Италия
Вилла 2 спальни
Porto, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м²
€ 1,150,000
Мы предлагаем к продаже виллу в отличном состоянии, с захватывающим видом и расположенную ме…
Квартира 2 спальни в Magugnano, Италия
Квартира 2 спальни
Magugnano, Италия
3 Количество комнат 90 м²
€ 400,000
GH-SB304-2. Апартаменты с видом на озероКвартира на втором этаже здания, состоящего всего из…
Вилла 3 спальни в Magugnano, Италия
Вилла 3 спальни
Magugnano, Италия
4 Количество комнат 350 м²
€ 1,350,000
VB-020218-2. Красивая вилла в БардолиноКрасивая вилла в Бардолино. Площадь 350 кв.м, 3 спаль…
Вилла 3 спальни в Magugnano, Италия
Вилла 3 спальни
Magugnano, Италия
4 Количество комнат 1 000 м²
€ 1,500,000
VB-020218-1. Вилла в БордолиноВилла в Бордолино, 3 спальни, 4 ванны, 2 огромные террасы с ви…
Вилла 2 спальни в Magugnano, Италия
Вилла 2 спальни
Magugnano, Италия
3 Количество комнат 150 м²
€ 1,100,000
VB-020218. Красивая вилла в Брензоне, с бассейном и видом на озероКрасивая вилла в Брензоне,…
Квартира 2 спальни в Castelletto, Италия
Квартира 2 спальни
Castelletto, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 450,000
Брензоне, На втором этаже здания, состоящего всего из четырех из четырех квартир, предлагаем…

Параметры недвижимости в Brenzone sul Garda, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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