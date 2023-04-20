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Купить недвижимость в Brentino Belluno, Италия

1 объект найдено
Вилла 7 спаленв Rivalta, Италия
Вилла 7 спален
Rivalta, Италия
20 Количество комнат 4 ванных комнат 550 м²
€ 2,350,000
Мы предлагаем к продаже Поместье с конюшней и агротуризмом в Брентино ди Беллуно, известное …

Параметры недвижимости в Brentino Belluno, Италия

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