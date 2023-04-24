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21 объект найдено
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Вилла 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат
112 м²
€ 259,000
LH-5T12. Вилла в продаже в городе Бордигера. ЛигурияИсторическая недвижимость Италии, Лигури…
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6 Количество комнат
800 м²
€ 15,000,000
LH-3V39. Элитная недвижимость в Лигурии — историческая вилла в БордигереНа панорамной возвыш…
Вилла 4 спальни
Бордигера, Италия
5 Количество комнат
284 м²
€ 2,800,000
KK-3v32. Вилла на продажу в Бордигере Вилла в Бордигере над улицей Via Romana , отделка кач…
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6 Количество комнат
320 м²
€ 1,750,000
KK-020317-3. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » БордигераВилла 250квм + домик на въезде во…
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6 Количество комнат
376 м²
€ 2,000,000
KK-iv777. Вилла на первом холме города БордигераВ 5-ти минутах от морского побережья и центр…
Вилла 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат
320 м²
€ 1,750,000
KK-3ianV11. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » БордигераВилла 320квм в Бордигере в 3км на …
Вилла 4 спальни
Бордигера, Италия
5 Количество комнат
€ 985,000
KK-iv904. Вилла недавней постройки в БордигереВилла недавней постройки с бассейном с подогре…
Вилла 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат
270 м²
€ 2,400,000
KK-3v02. Вилла класа люкс в БордигереВилла на 3 семьи, с видом на море, отделка класса Люкс …
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6 Количество комнат
300 м²
€ 2,200,000
KK-252. Элитная вилла с садом в БордигераВилла - замок, площадью около 300 кв. м, состоит из…
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6 Количество комнат
350 м²
€ 4,000,000
LH-3V51. Вилла на берегу моря в Италии - Лигурия, БордигераС превосходным видом на море, нед…
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6 Количество комнат
315 м²
€ 1,950,000
LH-3v30. Вилла с видом на море в Италии, Лигурия, БордигераВ престижном, тихом и спокойном р…
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6 Количество комнат
380 м²
€ 1,600,000
LH-3v97. Вилла с видом на море в Италии, Лигурия, БордигераВсего в двух шагах от знаменитой …
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6 Количество комнат
440 м²
€ 1,900,000
LH-3v18. Вилла с видом на море в Бордигере, Лигурия, ИталияВ нескольких шагах от пляжей Борд…
Вилла 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат
120 м²
€ 690,000
KK-IV643. Элитная квартира в городе БордигераВ нескольких метрах от моря и недалеко от центр…
Вилла 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат
€ 2,950,000
KK-210219. Новая вилла с бассейном у моря в ИталииВилла с бассейном у моря в продаже в Итали…
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6 Количество комнат
395 м²
€ 2,300,000
LH-3V06. Новая вилла с бассейном у моря в Италии, Лигурия, БордигераНа первом, панорамном хо…
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6 Количество комнат
450 м²
€ 1,500,000
LH-3V16. Вилла под реконструкцию у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ самом центре одного из…
Вилла 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат
75 м²
€ 295,000
LH-3V63. Бордигера, вилла с великолепный видом на мореВ солнечном и тихом районе на склоне х…
Вилла 4 спальни
Бордигера, Италия
5 Количество комнат
250 м²
€ 750,000
LH-5V42. Вилла с видом на море в Италии, Лигурия. БордигераНа возвышенности одного из холмов…
Вилла 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат
€ 990,000
KK-V241. Вилла в Бордигере, недалеко от моряБордигера, недалеко от моря предлагаем виллу нов…
Вилла 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат
150 м²
€ 550,000
LH-5V01. Продажа вилл-новостроек у моря в Италии, Лиурия, БордигераВ тихом и спокойном район…
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