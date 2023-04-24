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Пентхаусы в Бордигера, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни в Бордигера, Италия
Пентхаус 2 спальни
Бордигера, Италия
130 м²
€ 1,800,000
Роскошный апартамент расположен в Бордигере, Лигурия. Здание оснащено лифтом. Дом окружен са…
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