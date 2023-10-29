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21 объект найдено
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Вилла 2 спальни
Бордигера, Италия
3
112 м²
LH-5T12. Вилла в продаже в городе Бордигера. ЛигурияИсторическая недвижимость Италии, Лигури…
€259,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6
800 м²
LH-3V39. Элитная недвижимость в Лигурии — историческая вилла в БордигереНа панорамной возвыш…
€15,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Бордигера, Италия
5
284 м²
KK-3v32. Вилла на продажу в Бордигере Вилла в Бордигере над улицей Via Romana , отделка кач…
€2,80 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6
320 м²
KK-020317-3. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » БордигераВилла 250квм + домик на въезде во…
€1,75 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6
376 м²
KK-iv777. Вилла на первом холме города БордигераВ 5-ти минутах от морского побережья и центр…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Бордигера, Италия
4
320 м²
KK-3ianV11. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » БордигераВилла 320квм в Бордигере в 3км на …
€1,75 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Бордигера, Италия
5
KK-iv904. Вилла недавней постройки в БордигереВилла недавней постройки с бассейном с подогре…
€985,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Бордигера, Италия
4
270 м²
KK-3v02. Вилла класа люкс в БордигереВилла на 3 семьи, с видом на море, отделка класса Люкс …
€2,40 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6
300 м²
KK-252. Элитная вилла с садом в БордигераВилла - замок, площадью около 300 кв. м, состоит из…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6
350 м²
LH-3V51. Вилла на берегу моря в Италии - Лигурия, БордигераС превосходным видом на море, нед…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6
315 м²
LH-3v30. Вилла с видом на море в Италии, Лигурия, БордигераВ престижном, тихом и спокойном р…
€1,95 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6
380 м²
LH-3v97. Вилла с видом на море в Италии, Лигурия, БордигераВсего в двух шагах от знаменитой …
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6
440 м²
LH-3v18. Вилла с видом на море в Бордигере, Лигурия, ИталияВ нескольких шагах от пляжей Борд…
€1,90 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Бордигера, Италия
3
120 м²
KK-IV643. Элитная квартира в городе БордигераВ нескольких метрах от моря и недалеко от центр…
€690,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Бордигера, Италия
4
KK-210219. Новая вилла с бассейном у моря в ИталииВилла с бассейном у моря в продаже в Итали…
€2,95 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6
395 м²
LH-3V06. Новая вилла с бассейном у моря в Италии, Лигурия, БордигераНа первом, панорамном хо…
€2,30 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6
450 м²
LH-3V16. Вилла под реконструкцию у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ самом центре одного из…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Бордигера, Италия
3
75 м²
LH-3V63. Бордигера, вилла с великолепный видом на мореВ солнечном и тихом районе на склоне х…
€295,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Бордигера, Италия
5
250 м²
LH-5V42. Вилла с видом на море в Италии, Лигурия. БордигераНа возвышенности одного из холмов…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Бордигера, Италия
3
KK-V241. Вилла в Бордигере, недалеко от моряБордигера, недалеко от моря предлагаем виллу нов…
€990,000
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Вилла 3 спальни
Бордигера, Италия
4
150 м²
LH-5V01. Продажа вилл-новостроек у моря в Италии, Лиурия, БордигераВ тихом и спокойном район…
€550,000
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