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Квартиры в Бордигера, Италия

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35 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат 92 м²
€ 350,000
KK-3T34. Новая трехкомнатная квартира у моря в Италии. БордигераВ центре уютного курора Запа…
Квартира 1 спальня в Бордигера, Италия
Квартира 1 спальня
Бордигера, Италия
2 Количество комнат 72 м²
€ 195,000
LH-3B70. Квартира в продаже в БордигереКупить недорогую/квартиру у моря в Бордигере, Лигурия…
Квартира 1 спальня в Бордигера, Италия
Квартира 1 спальня
Бордигера, Италия
2 Количество комнат 69 м²
€ 250,000
LH-3B12. Квартира в продаже в городе БордигераКупить квартиру с новым ремонтом и террасой р…
Квартира 1 спальня в Бордигера, Италия
Квартира 1 спальня
Бордигера, Италия
2 Количество комнат 57 м²
€ 120,000
LH-3B11. Квартира в продаже в БордигереИнвестиции в недвижимость, Италия, Лигурия, Бордигера…
Квартира 3 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат 115 м²
€ 550,000
LH-3Q20. Трехкомнатная квартира на продажу в БордигереВ центре Бордигеры, рядом магазины и в…
Квартира 3 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат 100 м²
€ 600,000
LH-3Q94. Продажa четырехкомнатной квартиры в Бордгере На первом этаже небольшого уютного дву…
Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат 141 м²
€ 650,000
LH-3Q08. Квартира с видом на море в БордигереНа первой возвышенности Бордигеры, в привилегир…
Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат 115 м²
€ 580,000
LH-3T41. Купить квартиру в вилле в БордигереНа панорамной возвышенности Бордигеры продается …
Квартира 1 спальня в Бордигера, Италия
Квартира 1 спальня
Бордигера, Италия
2 Количество комнат 41 м²
€ 125,000
LH-3B09. Квартира у моря в Италии, Лигурия, БордигераКупить недорогую недвижимость - квартир…
Квартира 3 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат 225 м²
€ 1,500,000
FP-T510. Элитная квартира в центре города БордигераВ историческом здании начала ХХ века, рас…
Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат 85 м²
€ 450,000
LH-3T34. Квартира с новом ремонтом у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ центре уютного курор…
Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат 100 м²
€ 530,000
LH-3T62. Новая квартира в новострое у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ центральной части о…
Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат 138 м²
€ 530,000
LH-3T20. Квартира-пентхаус в Италии, Лигурия, БордигераНа первом холме курортного города Бор…
Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат 98 м²
€ 650,000
LH-3T55. Апартаменты у моря в Бордигере, Лигурия, ИталияВ центральном, одном из наиболее экс…
Квартира 3 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат 140 м²
€ 450,000
LH-3Q10. Квартира-пентхаус с видом на море в продаже в Лигурии, БордигераНа первом холме г. …
Квартира 1 спальня в Бордигера, Италия
Квартира 1 спальня
Бордигера, Италия
2 Количество комнат 72 м²
€ 310,000
LH-3B13. Продажа элитных апартаментов у моря в Бордигере, Лигурия, ИталияВ самом престижном …
Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат 80 м²
€ 430,000
LH-3T25. Продажа апаратментов с видом на море. Лигурия, Боордигера, ИталияНа одной из наибол…
Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат 160 м²
€ 950,000
KK-IV869. Привлекательная квартира в Бордигера Привлекательная квартира площадью 160 квадрат…
Квартира 3 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат 140 м²
€ 690,000
KK-IV789. Современная квартира с потрясающим видом на мореВ недавно построенном жилом компле…
Квартира 3 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат 225 м²
€ 1,800,000
FP-510. Элитная квартира в историческом здании начала ХХ векаВ историческом здании начала ХХ…
Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат 130 м²
€ 1,300,000
KK-Bessonе. Апартаменты 130 кв м класса Люкс-Престиж в БордигереАпартаменты 130 кв м класса …
Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат 65 м²
€ 270,000
LH-3T13. Квартира с новым ремонтом у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ самом центре курортн…
Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат 83 м²
€ 290,000
LH-3T43. Квартира с новым ремонтом в Бордигере, Лигурия, ИталияВ самом центре очаровательног…
Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат 100 м²
€ 350,000
LH-3T32. Трехкомнатная квартира у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ самом сердце небольшого…
Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат 200 м²
€ 1,100,000
KK-3Q35. Четырехкомнатная квартира с видом на море в БордигереПрямо на берегу моря, в эксклю…
Квартира 3 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат 180 м²
€ 1,000,000
KK-IV872. Апартаменты в резиденциальной престижной зоне БордигерыВ резиденциальной престижно…
Квартира 3 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат 160 м²
€ 400,000
LH-3Q23. Квартира с видом на море в Италии, Лигурия, БордигераНа панорамной возвышенности не…
Квартира 4 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 4 спальни
Бордигера, Италия
5 Количество комнат 270 м²
€ 550,000
LH-3Q22. Квартира с видом на море в Италии, Лигурия, БордигераНа первой возвышенности уютног…
Квартира 3 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат 125 м²
€ 630,000
LH-3Q25. Престижная недвижимость - апартаменты у моря в Италии, БордигераВ самом престижном …
Квартира 2 спальни в Бордигера, Италия
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат 75 м²
€ 410,000
LH-3T86. Квартира с садом в Лигурии - Трехкомнатная квартира в вилле в БордигереВ престижном…
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