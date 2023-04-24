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Жильё в Бордигера, Италия
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56 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат
92 м²
€ 350,000
KK-3T34. Новая трехкомнатная квартира у моря в Италии. БордигераВ центре уютного курора Запа…
Квартира 1 спальня
Бордигера, Италия
2 Количество комнат
69 м²
€ 250,000
LH-3B12. Квартира в продаже в городе БордигераКупить квартиру с новым ремонтом и террасой р…
Вилла 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат
112 м²
€ 259,000
LH-5T12. Вилла в продаже в городе Бордигера. ЛигурияИсторическая недвижимость Италии, Лигури…
Квартира 1 спальня
Бордигера, Италия
2 Количество комнат
72 м²
€ 195,000
LH-3B70. Квартира в продаже в БордигереКупить недорогую/квартиру у моря в Бордигере, Лигурия…
Квартира 1 спальня
Бордигера, Италия
2 Количество комнат
57 м²
€ 120,000
LH-3B11. Квартира в продаже в БордигереИнвестиции в недвижимость, Италия, Лигурия, Бордигера…
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6 Количество комнат
800 м²
€ 15,000,000
LH-3V39. Элитная недвижимость в Лигурии — историческая вилла в БордигереНа панорамной возвыш…
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат
115 м²
€ 550,000
LH-3Q20. Трехкомнатная квартира на продажу в БордигереВ центре Бордигеры, рядом магазины и в…
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат
100 м²
€ 600,000
LH-3Q94. Продажa четырехкомнатной квартиры в Бордгере На первом этаже небольшого уютного дву…
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат
141 м²
€ 650,000
LH-3Q08. Квартира с видом на море в БордигереНа первой возвышенности Бордигеры, в привилегир…
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат
115 м²
€ 580,000
LH-3T41. Купить квартиру в вилле в БордигереНа панорамной возвышенности Бордигеры продается …
Вилла 4 спальни
Бордигера, Италия
5 Количество комнат
284 м²
€ 2,800,000
KK-3v32. Вилла на продажу в Бордигере Вилла в Бордигере над улицей Via Romana , отделка кач…
Квартира 1 спальня
Бордигера, Италия
2 Количество комнат
41 м²
€ 125,000
LH-3B09. Квартира у моря в Италии, Лигурия, БордигераКупить недорогую недвижимость - квартир…
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6 Количество комнат
376 м²
€ 2,000,000
KK-iv777. Вилла на первом холме города БордигераВ 5-ти минутах от морского побережья и центр…
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6 Количество комнат
320 м²
€ 1,750,000
KK-020317-3. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » БордигераВилла 250квм + домик на въезде во…
Вилла 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат
320 м²
€ 1,750,000
KK-3ianV11. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » БордигераВилла 320квм в Бордигере в 3км на …
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат
225 м²
€ 1,500,000
FP-T510. Элитная квартира в центре города БордигераВ историческом здании начала ХХ века, рас…
Вилла 4 спальни
Бордигера, Италия
5 Количество комнат
€ 985,000
KK-iv904. Вилла недавней постройки в БордигереВилла недавней постройки с бассейном с подогре…
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6 Количество комнат
300 м²
€ 2,200,000
KK-252. Элитная вилла с садом в БордигераВилла - замок, площадью около 300 кв. м, состоит из…
Вилла 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат
270 м²
€ 2,400,000
KK-3v02. Вилла класа люкс в БордигереВилла на 3 семьи, с видом на море, отделка класса Люкс …
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6 Количество комнат
350 м²
€ 4,000,000
LH-3V51. Вилла на берегу моря в Италии - Лигурия, БордигераС превосходным видом на море, нед…
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6 Количество комнат
380 м²
€ 1,600,000
LH-3v97. Вилла с видом на море в Италии, Лигурия, БордигераВсего в двух шагах от знаменитой …
Вилла 5 спален
Бордигера, Италия
6 Количество комнат
315 м²
€ 1,950,000
LH-3v30. Вилла с видом на море в Италии, Лигурия, БордигераВ престижном, тихом и спокойном р…
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат
138 м²
€ 530,000
LH-3T20. Квартира-пентхаус в Италии, Лигурия, БордигераНа первом холме курортного города Бор…
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат
85 м²
€ 450,000
LH-3T34. Квартира с новом ремонтом у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ центре уютного курор…
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат
100 м²
€ 530,000
LH-3T62. Новая квартира в новострое у моря в Италии, Лигурия, БордигераВ центральной части о…
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат
140 м²
€ 450,000
LH-3Q10. Квартира-пентхаус с видом на море в продаже в Лигурии, БордигераНа первом холме г. …
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат
98 м²
€ 650,000
LH-3T55. Апартаменты у моря в Бордигере, Лигурия, ИталияВ центральном, одном из наиболее экс…
Квартира 1 спальня
Бордигера, Италия
2 Количество комнат
72 м²
€ 310,000
LH-3B13. Продажа элитных апартаментов у моря в Бордигере, Лигурия, ИталияВ самом престижном …
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат
80 м²
€ 430,000
LH-3T25. Продажа апаратментов с видом на море. Лигурия, Боордигера, ИталияНа одной из наибол…
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат
160 м²
€ 950,000
KK-IV869. Привлекательная квартира в Бордигера Привлекательная квартира площадью 160 квадрат…
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