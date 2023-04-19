Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Пьемонт
  4. Biella

Купить недвижимость в Biella, Италия

1 объект найдено
Дом 4 спальнив Campiglia Cervo, Италия
Дом 4 спальни
Campiglia Cervo, Италия
3 ванных комнат 210 м²
€ 90,000
Продается старинный каменный жилой дом, площадью 210 кв.м. на земельном участке 700 кв.м., в…

Параметры недвижимости в Biella, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти