Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Ломбардия
  4. Виллы

Купить вилла с бассейном в Бергамо, Италия

Бергамо
1
Вилла В архив
Очистить
4 объекта найдено
Виллав Cavernago, Италия
Вилла
Cavernago, Италия
250 м²
Цена по запросу
Строящаяся современная вилла в Паденге суль Гарда. Два этажа общей площадью 250 кв.м, прос…
Вилла 4 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 310 м²
€ 880,000
Вилла, расположенная в 200 метрах от пляжа в Тосколано Мадерно. Площадь здания 310 кв.м. Пе…
Виллав Cavernago, Италия
Вилла
Cavernago, Италия
€ 3,700,000
Вилла Либерти, построена в 1922 году. Окружена парком 3000. Состоит из 16 комнат распределён…
Вилла 3 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 370,000
Дом расположен на, характерном для Лимоне, скалистом берегу, имеет потрясающий вид на озеро …

Параметры недвижимости в Бергамо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти