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Виллы возле озера в Бергамо, Италия

Бергамо
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3 объекта найдено
Вилла 6 спален в Cavernago, Италия
Вилла 6 спален
Cavernago, Италия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 240 м²
€ 1,550,000
Двухэтажная вилла с потрясающим видом на озеро в Тосколано Мадерно. Жилая площадь 240 кв.м, …
Вилла 2 спальни в Cavernago, Италия
Вилла 2 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 270 м²
€ 830,000
Элегантная вилла с большим садом в Монига дель Гарда. Площадь 270 кв.м первый этаж: больш…
Вилла в Cavernago, Италия
Вилла
Cavernago, Италия
600 м²
€ 1,750,000
Вилла «Либерти» построенная в начале 20 века. Площадь здания около 600 кв. м, коттедж для…

Параметры недвижимости в Бергамо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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