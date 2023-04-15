Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Ломбардия
  4. Таунхаусы

Купить таунхаус с бассейном в Бергамо, Италия

Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 5 спаленв Tortoreto, Италия
Вилла 5 спален
Tortoreto, Италия
6 Количество комнат 320 м²
€ 310,000
EC-181219-1. Дом недавней постройки, в ТорторетоВилла состоит из трех уровнях общей площадью…
Квартира 2 спальнив Salo, Италия
Квартира 2 спальни
Salo, Италия
3 Количество комнат 132 м²
€ 450,000
GA-V000992. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сало / Италия В историческом центре города Са…
Квартира 2 спальнив Perledo, Италия
Квартира 2 спальни
Perledo, Италия
3 Количество комнат 80 м²
€ 300,000
VB-10076. Апартаменты в КоликоАпартаменты расположены в солнечном жилом районе всего в 50 ме…
Квартира 3 спальнив San Siro, Италия
Квартира 3 спальни
San Siro, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 260,000
Breathtaking view of Lake Como for this beautiful property with excellent exposure Sunny al…
Квартира 3 спальнив Сан-Ремо, Италия
Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4 Количество комнат 130 м²
€ 830,000
KK-RI-LISA04. Апартаменты в резиденциальном комплексе с бассейном длиной 50мМежду Санремо и …
Вилла 5 спаленв Germanello, Италия
Вилла 5 спален
Germanello, Италия
6 Количество комнат 650 м²
€ 3,500,000
VB-060418-4. Историческая вилла в ЛальеВ продаже выгодное предложение на озере Комо: историч…
Дом 3 спальнив Италия, Италия
Дом 3 спальни
Италия, Италия
422 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Историческая вилла с видом на озеро и окружающие горы в нескольких шагах от центра Арджегно.…
Квартира 3 спальнив Nesso, Италия
Квартира 3 спальни
Nesso, Италия
4 Количество комнат 110 м²
€ 140,000
VB-11069. Красивые апартаменты в историческом НессоАутентичный дом в солнечном месте с панор…
Квартира 2 спальнив Blevio, Италия
Квартира 2 спальни
Blevio, Италия
3 Количество комнат 155 м²
€ 365,000
VB-121017-6. Апартамент в Блевио на озере КомоНа элегантной и полностью отреставрированной в…
Дом 7 комнатв Терни, Италия
Дом 7 комнат
Терни, Италия
7 Количество комнат 140 м²
Цена по запросу
Reference number: N1151 (I) Property name: Casa Burro II Location: In country Town/Ci…
Квартира 3 комнатыв Терни, Италия
Квартира 3 комнаты
Терни, Италия
3 Количество комнат 52 м²
Цена по запросу
Первый этаж квартира 52 квадратных метров с гостиной кухня спальня ванная комната шкаф балко…
Домв Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
10 000 м²
Цена по запросу
фермерский дом будет восстановлен ( даже в хорошем состоянии и оборудован всеми услугами ) н…

Параметры недвижимости в Бергамо, Италия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти