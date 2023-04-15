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Купить таунхаус в Бергамо, Италия

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив Cavernago, Италия
Таунхаус 4 спальни
Cavernago, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 750,000
Таунхаус с трёх сторон окружённый садом 500 кв.м. Очень спокойная жилая зона, расстояние до…
Таунхаус 3 спальнив Cavernago, Италия
Таунхаус 3 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 390,000
Последний таунхаус в небольшой жилой резиденции в муниципалитете Сирмионе. Площадь 170 кв.м:…

Параметры недвижимости в Бергамо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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