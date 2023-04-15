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Купить недвижимость с бассейном в Бергамо, Италия

Бергамо
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9 объектов найдено
Виллав Cavernago, Италия
Вилла
Cavernago, Италия
250 м²
Цена по запросу
Строящаяся современная вилла в Паденге суль Гарда. Два этажа общей площадью 250 кв.м, прос…
Домв Cavernago, Италия
Дом
Cavernago, Италия
1 094 м²
Цена по запросу
Одна из самых крупных усадеб на побережье озера Гарда. Вилла в окружении векового парка, пл…
Квартира 2 спальнив Cavernago, Италия
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 274,000
Предлагаем квартиру, в закрытой резиденции состоящей всего из 14 жилых единиц, в окружении п…
Вилла 4 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 310 м²
€ 880,000
Вилла, расположенная в 200 метрах от пляжа в Тосколано Мадерно. Площадь здания 310 кв.м. Пе…
Дом 5 спаленв Cavernago, Италия
Дом 5 спален
Cavernago, Италия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м²
€ 690,000
Вилетта расположенная в жилом комплексе в Дезенцано дель Гарда. Жилая площадь ок. 200 кв.м, …
Пентхаус 3 спальнив Cavernago, Италия
Пентхаус 3 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 650,000
Пентхаус в небольшом кондоминиуме с бассейном, расположеном в двух шагах от озера. Третий, м…
Виллав Cavernago, Италия
Вилла
Cavernago, Италия
€ 3,700,000
Вилла Либерти, построена в 1922 году. Окружена парком 3000. Состоит из 16 комнат распределён…
Вилла 3 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 370,000
Дом расположен на, характерном для Лимоне, скалистом берегу, имеет потрясающий вид на озеро …
Квартира 1 спальняв Cavernago, Италия
Квартира 1 спальня
Cavernago, Италия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 90,000
Квартира-студия в закрытой комфортабельной резиденции в Гардоне Ривьера. Площадь 45 кв.м: п…

Параметры недвижимости в Бергамо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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