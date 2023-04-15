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Купить квартира-студия в Бергамо, Италия

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1 объект найдено
Студия 1 спальняв Cavernago, Италия
Студия 1 спальня
Cavernago, Италия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 120,000
Студия 50 кв.м в историческом центре города, у подножия замка, в 150 м от набережной. Кварти…

Параметры недвижимости в Бергамо, Италия

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