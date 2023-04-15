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Купить недвижимость с видом на море в Бергамо, Италия

Бергамо
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6 объектов найдено
Виллав Cavernago, Италия
Вилла
Cavernago, Италия
250 м²
Цена по запросу
Строящаяся современная вилла в Паденге суль Гарда. Два этажа общей площадью 250 кв.м, прос…
Вилла 4 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 246 м²
Цена по запросу
Вилла с чудесным видом на залив Сало. Расположена в тихом элитном районе в 20 метрах от пляж…
Вилла 4 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 288 м²
€ 800,000
Элегантная вилла в Паденге суль Гарда. Расположена на холме, в престижной жилой зоне. Общая…
Квартира 2 спальнив Cavernago, Италия
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 274,000
Предлагаем квартиру, в закрытой резиденции состоящей всего из 14 жилых единиц, в окружении п…
Дом 5 спаленв Cavernago, Италия
Дом 5 спален
Cavernago, Италия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м²
€ 690,000
Вилетта расположенная в жилом комплексе в Дезенцано дель Гарда. Жилая площадь ок. 200 кв.м, …
Квартира 1 спальняв Cavernago, Италия
Квартира 1 спальня
Cavernago, Италия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 90,000
Квартира-студия в закрытой комфортабельной резиденции в Гардоне Ривьера. Площадь 45 кв.м: п…

Параметры недвижимости в Бергамо, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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