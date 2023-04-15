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Купить пентхаус с бассейном в Бергамо, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальнив Cavernago, Италия
Пентхаус 3 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 650,000
Пентхаус в небольшом кондоминиуме с бассейном, расположеном в двух шагах от озера. Третий, м…

Параметры недвижимости в Бергамо, Италия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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