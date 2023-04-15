Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Ломбардия
  4. Пентхаусы

Купить пентхаус с видом на море в Бергамо, Италия

Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 ванных комнат 165 м²
€ 1,250,000
Новая шикарная полностью меблированная квартира в Мерано. Расположена в районе Майа Альта, о…
Дом 1 спальняв Cianciana, Италия
Дом 1 спальня
Cianciana, Италия
1 ванных комнат 60 м²
€ 35,118
Дом около 60 кв.м для гражданского жилья, хорошо отремонтирован. С сельскохозяйственными уго…
Квартира 2 спальнив San Giorgio di Acilia, Италия
Квартира 2 спальни
San Giorgio di Acilia, Италия
3 Количество комнат 90 м²
€ 290,000
IT-230118. Квартиры в новостройке. Рим. ИталияВ жилом новом комплексе, между двумя основными…
Квартира 3 спальнив Алассио, Италия
Квартира 3 спальни
Алассио, Италия
4 Количество комнат 130 м²
€ 1,700,000
AS-PM-222. Апартаменты в колониальном стиле в АлассиоЭта элегантная квартира находится в пре…
Квартира 3 спальнив Nesso, Италия
Квартира 3 спальни
Nesso, Италия
4 Количество комнат 110 м²
€ 140,000
VB-11069. Красивые апартаменты в историческом НессоАутентичный дом в солнечном месте с панор…
Квартира 3 спальнив St Nikolaus - San Nicolo, Италия
Квартира 3 спальни
St Nikolaus - San Nicolo, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 505,000
Романтическая квартира с садом и открытым видом на Мендолу для продажи в Кальдаро на винной …
Вилла 3 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 140 м²
€ 339,000
GH-DV3695. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВилла, построенная п…
Квартира 2 спальнив Комо, Италия
Квартира 2 спальни
Комо, Италия
3 Количество комнат 120 м²
€ 450,000
VB-98025. Шикарная резиденция в КомоРезиденция является реконструкцией виллы, к которой было…
Вилла 3 спальнив Cavernago, Италия
Вилла 3 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 370,000
Дом расположен на, характерном для Лимоне, скалистом берегу, имеет потрясающий вид на озеро …
Квартира 1 спальняв Sala Comacina, Италия
Квартира 1 спальня
Sala Comacina, Италия
2 Количество комнат 50 м²
€ 225,000
VB-10055. Апартаменты в резиденции с бассейномАпартаменты в красивой и уютной резиденции с п…
Квартира 3 спальнив Гроссето, Италия
Квартира 3 спальни
Гроссето, Италия
4 Количество комнат 230 м²
€ 2,000,000
SG-Ap_Gr_129_ Residence2. Новый апартамент в резиденциальном комплексеРезиденция 4* состоит …
Квартира 2 спальнив Менаджо, Италия
Квартира 2 спальни
Менаджо, Италия
3 Количество комнат 75 м²
€ 380,000
VB-E1Z. Квартира с прекрасным видом на озеро и БелладжоВ доме с бассейном в нескольких шагах…

Параметры недвижимости в Бергамо, Италия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти