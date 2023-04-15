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Купить пентхаус в Бергамо, Италия

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5 объектов найдено
Пентхаус 4 спальнив Cavernago, Италия
Пентхаус 4 спальни
Cavernago, Италия
5 ванных комнат 250 м²
€ 1,600,000
Эксклюзивный пентхаус -дуплекс, расположенный в центре Дезенцано дель Гарда. Жилая площадь 2…
Пентхаус 3 спальнив Cavernago, Италия
Пентхаус 3 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 1,200,000
Пентхаус на последнем, шестом, этаже здания расположенного в центре Бергамо. Жилая площадь …
Пентхаус 3 спальнив Cavernago, Италия
Пентхаус 3 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 650,000
Пентхаус в небольшом кондоминиуме с бассейном, расположеном в двух шагах от озера. Третий, м…
Пентхаус 3 спальнив Cavernago, Италия
Пентхаус 3 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 1,600,000
Шикарный пентхаус-дуплекс 195 кв м, на 3-м этаже с лифтом. Расположен в историческом здании …
Пентхаус 3 спальнив Cavernago, Италия
Пентхаус 3 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 322 м²
€ 912,000
Предлагаем на продажу шикарный пентхаус-дуплекс в комфортабельной закрытой резиденции в Гард…

Параметры недвижимости в Бергамо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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