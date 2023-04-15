Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Ломбардия
Купить недвижимость возле озера в Бергамо, Италия
Бергамо
1
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 2 спальни
Терни, Италия
3 Количество комнат
50 м²
€ 175,000
GM-CPA-E76FLU. Виллета в верхней части Коста ПарадизоВиллета состоящая из трех комнат, распо…
Дом 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат
200 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N1427 Название размещения: Casa New Road Расположение: в стране Город: Зона…
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат
327 м²
€ 1,150,000
VB-11023. Шикарная вилла в городе Комо в двух минутах до набережной озераУникальное предложе…
Дом 5 спален
Модена, Италия
10 Количество комнат
3 ванных комнат
320 м²
€ 340,377
В городе известного Лучано Поваротти, городе Модена, где он родился и умер и прожил всю свою…
Вилла 2 спальни
Santa Caterina Villarmosa, Италия
3 Количество комнат
140 м²
€ 290,000
BS-150-19. Панорамная вилла с частным выходом к морюКомнат: 4 Общая площадь: 140 Mq. Общая ж…
Дом 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат
200 м²
Цена по запросу
Фермерский дом будет восстановлен с хорошей структурой воздушного пространства из старого ки…
Вилла 2 спальни
Lazise, Италия
3 Количество комнат
270 м²
€ 2,000,000
VB-090316-1. Продажа виллы в Лацизе, ИталияПлощадь 270mq, три этажа Бассейн di 6m x 12m. 1 …
Квартира 4 спальни
Турин, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
2/7 Этаж
€ 129,298
Пяти-комнатная квартира в Турине на проспекте Юлия Цезаря, (прим. 4 км от основного кор…
Квартира 2 спальни
Бордигера, Италия
3 Количество комнат
120 м²
€ 650,000
KK-. Квартира в новом комплексе в БордигереНовая резиденция "Мирамарэ" Новая квартира …
Квартира 2 спальни
Villanuova sul Clisi, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 365,000
В местечке Перакке, горной деревушке городка Виллануова-суль-Клизи, в утопающем в зелени ле…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
107 м²
€ 427,000
Эта квартира находится в нескольких шагах от озера Гарда в здании недавнего строительства, с…
Квартира 2 спальни
Верона, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 207,000
Двух, трёх и четырёхкомнатные квартиры в новом кондоминиуме в Вероне. Четырёхэтажное здание …
Параметры недвижимости в Бергамо, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты