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Дома с видом на горы в Бергамо, Италия

Бергамо
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6 объектов найдено
Вилла 5 спален в Cavernago, Италия
Вилла 5 спален
Cavernago, Италия
8 Количество комнат 6 ванных комнат 450 м²
Цена по запросу
Вилла с парком 7000 кв м и видом на озеро. Собственность включает центральное здание 209 кв.…
Вилла 6 спален в Cavernago, Италия
Вилла 6 спален
Cavernago, Италия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 240 м²
€ 1,550,000
Двухэтажная вилла с потрясающим видом на озеро в Тосколано Мадерно. Жилая площадь 240 кв.м, …
Вилла 4 спальни в Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
3 ванных комнат 300 м²
€ 820,000
Современная вилла, оригинальной планировки в пригороде Дезенцано. Расположена в престижн…
Дом в Cavernago, Италия
Дом
Cavernago, Италия
60 000 м²
€ 5,000,000
Редкая возможность! Плоский участок 6 Га, с панорамным видом на Гарду. Расположен на холме в…
Вилла 2 спальни в Cavernago, Италия
Вилла 2 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 270 м²
€ 830,000
Элегантная вилла с большим садом в Монига дель Гарда. Площадь 270 кв.м первый этаж: больш…
Вилла 4 спальни в Cavernago, Италия
Вилла 4 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 288 м²
€ 800,000
Элегантная вилла в Паденге суль Гарда. Расположена на холме, в престижной жилой зоне. Общая…

Параметры недвижимости в Бергамо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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