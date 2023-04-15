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Купить квартиру с видом на море в Бергамо, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Cavernago, Италия
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 274,000
Предлагаем квартиру, в закрытой резиденции состоящей всего из 14 жилых единиц, в окружении п…
Квартира 1 спальняв Cavernago, Италия
Квартира 1 спальня
Cavernago, Италия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 90,000
Квартира-студия в закрытой комфортабельной резиденции в Гардоне Ривьера. Площадь 45 кв.м: п…

Параметры недвижимости в Бергамо, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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