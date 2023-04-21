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Квартиры с видом на горы в Бергамо, Италия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Cavernago, Италия
Квартира 3 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 1,400,000
Четырёхкомнатная квартира в новом элитном особняке, на берегу озера. Расположена на на перво…

Параметры недвижимости в Бергамо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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