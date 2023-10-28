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Жильё в Бари, Италия

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Бари, Италия
Квартира 3 спальни
Бари, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Elegant Seafront Apartment in Old Bari - Third Floor with Elevator.   A rare opportuni…
€1,15 млн
Дом 2 спальни в Бари, Италия
Дом 2 спальни
Бари, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 2/2
Вилла на продажу на Via IX Maggio в Бари Сан-Джироламо На новой набережной мы предлага…
€257,250

Параметры недвижимости в Бари, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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