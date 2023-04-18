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Купить дом в Асти, Италия

5 объектов найдено
Замокв Асти, Италия
Замок
Асти, Италия
€ 2,900,000
Шикарный замок располагается в небольшом городе Ланга, Пьемонт. Это уникальное строение отно…
Домв Асти, Италия
Дом
Асти, Италия
4 м²
€ 1,250,000
Прекрасный каменный дом находится неподалеку от города Асти, Пьемонт. Он окружен парком, пло…
Домв Асти, Италия
Дом
Асти, Италия
€ 850,000
Дом расположен в Пеццоло-Валле-Уццоне, Пьемонт. Всего в 50 км от виллы расположен курортный …
Дом 4 спальнив Асти, Италия
Дом 4 спальни
Асти, Италия
400 м²
€ 1,075,000
Симпатичный дом расположен в Кастелло-ди-Анноне, Пьемонт. Неподалёку находится река Танаро. …
Дом 3 спальнив Асти, Италия
Дом 3 спальни
Асти, Италия
350 м²
€ 690,000
Прекрасный дом расположен в 20 км от Казале-Монферрато, Пьемонт. Всего в 90 км находится Мил…

Параметры недвижимости в Асти, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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