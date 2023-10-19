Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Италия
  4. Asola
  5. Дома

Дома в Asola, Италия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальни в Arona, Италия
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
FP-T310. Продано! Вилла в городке Мейна, Озеро МаджореВилла непосредственно на берегу озера …
€564,995
Шале 7 спален с парковкой, с балконом, с террасой в Pinzolo, Италия
Шале 7 спален с парковкой, с балконом, с террасой
Pinzolo, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Поделиться с друзьями
€1,30 млн
Квартира 2 спальни в Алассио, Италия
Квартира 2 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 3
Площадь 109 м²
LH-4T01. Новые квартиры/апартаменты с видом на море в Алассио, Лигурия, ИталияВ тихом, уютно…
€594,731
Дом с кондиционером, с видом на море, с садом в Италия, Италия
Дом с кондиционером, с видом на море, с садом
Италия, Италия
Площадь 4 м²
Красивый дом находится в национальном парке тосканского архипелага на острове Эльба, Тоскана…
€1,08 млн
Вилла 4 спальни в Carate, Италия
Вилла 4 спальни
Carate, Италия
Комнаты 5
Площадь 550 м²
VB-210618-1. Классическая вилла на первой линии озера Комо в Карате Урио Классическая вилла …
€5,95 млн
Дом 15 комнат с Spalni в Терни, Италия
Дом 15 комнат с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 15
Площадь 200 м²
Сельский дом отремонтирован в 2004 году и состоит из трех жилых единиц примерно на 200 м2. С…
Цена по запросу
Дом 11 комнат в Терни, Италия
Дом 11 комнат
Терни, Италия
Комнаты 11
Площадь 250 м²
Одиночная вилла на двух этажах плюс чердак Первый этаж Квартира и гараж Квартира на первом э…
€179,143
Вилла 5 спален в Monvalle, Италия
Вилла 5 спален
Monvalle, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
VB-14657. Красивая современная вилла на озере Маджоре в МонваллеКрасивая современная вилла н…
€2,18 млн
Дом 6 комнат в Терни, Италия
Дом 6 комнат
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 100 м²
Дом в историческом центре на трех уровнях. Гараж на первом этаже. Жилая площадь первого этаж…
€49,762
Вилла 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Сардиния, Италия
Вилла 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Сардиния, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Новая вилла, в небольшом туристическом комплексе состоящем из семи единиц. Коммерческая пло…
€348,333
Вилла 5 спален в Colmata, Италия
Вилла 5 спален
Colmata, Италия
Комнаты 6
Площадь 800 м²
KK-M73. Вилла XV века постройки в Пьомбино800 кв.м площадь и 800 сада - личная зона спуска к…
€2,97 млн
Квартира 2 спальни в Corropoli, Италия
Квартира 2 спальни
Corropoli, Италия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
ЕС-141019-3. Квартира в недавно построенном доме в г. КоррополиКвартира для продажи в недавн…
€106,060
Realting.com
Перейти