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Виллы в Асколи-Пичено, Италия

Сан-Бенедетто-дель-Тронто
6
Grottammare
1
Вилла В архив
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10 объектов найдено
Вилла 32 комнаты в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 32 комнаты
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
32 Количество комнат 2 700 м²
Цена по запросу
Усадьба вилла с парком более 10,00 га. Структура с крытым и открытым бассейном, гостевыми ко…
Вилла 16 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 16 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
16 Количество комнат 500 м²
Цена по запросу
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Вилла 5 спален в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 5 спален
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
6 Количество комнат 450 м²
€ 3,000,000
BG-ABIV5601U . Роскошная вилла в средиземноморском стиле, Сан-Бенедетто-дель-TронтоРоскошная…
Вилла 4 спальни в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
5 Количество комнат 300 м²
€ 1,500,000
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедетто-дель-ТронтоЭксклюзивный и роскошный…
Вилла 4 спальни в Monteprandone, Италия
Вилла 4 спальни
Monteprandone, Италия
5 Количество комнат
€ 2,000,000
BG-AH05U . Красивая дом на холмах MonteprandoneКрасивый дом на холмах Monteprandone, в 10 км…
Вилла 4 спальни в Acquaviva Picena, Италия
Вилла 4 спальни
Acquaviva Picena, Италия
5 Количество комнат 400 м²
€ 1,950,000
BG-ABIV5801U . Роскошная вилла недалеко от города AcquavivaСовременная вилла с потрясающим в…
Вилла 5 спален в Case di Coccia, Италия
Вилла 5 спален
Case di Coccia, Италия
6 Количество комнат 850 000 м²
€ 1,750,000
BG-ABIV5201U . Старый дом в Марина-дель-ТронтоСтарый дом в Марина-дель-Тронто, 15 км от Альб…
Вилла 4 спальни в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
5 Количество комнат 300 м²
€ 1,650,000
BG-V5602U. Вилла на первой линии в Сан-Бенедетто-дель-ТронтоСемейный дом, расположен на перв…
Вилла 5 спален в Castorano, Италия
Вилла 5 спален
Castorano, Италия
6 Количество комнат 2 000 м²
€ 2,100,000
BG-V5101U. Древний епископский дворец в Колли-дель-ТронтоДревний епископский дворец в Колли-…
Вилла 2 спальни в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 2 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
3 Количество комнат 200 м²
€ 275,000
EC-181219-5. Вилла в городе КолоннеллаВилла в городе Колоннелла всего в пяти минутах от пляж…

Параметры недвижимости в Асколи-Пичено, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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