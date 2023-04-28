Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Марке
Асколи-Пичено
Виллы
Виллы в Асколи-Пичено, Италия
Сан-Бенедетто-дель-Тронто
6
Grottammare
1
Вилла
Очистить
10 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Вилла 32 комнаты
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
32 Количество комнат
2 700 м²
Цена по запросу
Усадьба вилла с парком более 10,00 га. Структура с крытым и открытым бассейном, гостевыми ко…
Вилла 16 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
16 Количество комнат
500 м²
Цена по запросу
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Вилла 5 спален
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
6 Количество комнат
450 м²
€ 3,000,000
BG-ABIV5601U . Роскошная вилла в средиземноморском стиле, Сан-Бенедетто-дель-TронтоРоскошная…
Вилла 4 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
5 Количество комнат
300 м²
€ 1,500,000
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедетто-дель-ТронтоЭксклюзивный и роскошный…
Вилла 4 спальни
Monteprandone, Италия
5 Количество комнат
€ 2,000,000
BG-AH05U . Красивая дом на холмах MonteprandoneКрасивый дом на холмах Monteprandone, в 10 км…
Вилла 4 спальни
Acquaviva Picena, Италия
5 Количество комнат
400 м²
€ 1,950,000
BG-ABIV5801U . Роскошная вилла недалеко от города AcquavivaСовременная вилла с потрясающим в…
Вилла 5 спален
Case di Coccia, Италия
6 Количество комнат
850 000 м²
€ 1,750,000
BG-ABIV5201U . Старый дом в Марина-дель-ТронтоСтарый дом в Марина-дель-Тронто, 15 км от Альб…
Вилла 4 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
5 Количество комнат
300 м²
€ 1,650,000
BG-V5602U. Вилла на первой линии в Сан-Бенедетто-дель-ТронтоСемейный дом, расположен на перв…
Вилла 5 спален
Castorano, Италия
6 Количество комнат
2 000 м²
€ 2,100,000
BG-V5101U. Древний епископский дворец в Колли-дель-ТронтоДревний епископский дворец в Колли-…
Вилла 2 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
3 Количество комнат
200 м²
€ 275,000
EC-181219-5. Вилла в городе КолоннеллаВилла в городе Колоннелла всего в пяти минутах от пляж…
Параметры недвижимости в Асколи-Пичено, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты