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Дома с бассейном в Асколи-Пичено, Италия

Сан-Бенедетто-дель-Тронто
8
Grottammare
2
2 объекта найдено
Дом 8 спален в Асколи-Пичено, Италия
Дом 8 спален
Асколи-Пичено, Италия
18 Количество комнат 650 м² Количество этажей 5
€ 680,000
Асколи-Пичено (Марке) // Вилла 650 кв.м. // 18 комнат // 8 спален // 6 ванных комнат // Ками…
Дом 5 спален в Асколи-Пичено, Италия
Дом 5 спален
Асколи-Пичено, Италия
10 Количество комнат 1 100 м² Количество этажей 3
€ 2,200,000
Асколи-Пичено (Марке) // 1 100 кв.м. Вилла // 70 кв.м. Пристройка // 5500 кв.м. Сад // 300 к…

Параметры недвижимости в Асколи-Пичено, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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