Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Марке
  4. Асколи-Пичено
  5. Дома

Дома в Асколи-Пичено, Италия

Сан-Бенедетто-дель-Тронто
8
Grottammare
2
16 объектов найдено
Дом 8 спален в Асколи-Пичено, Италия
Дом 8 спален
Асколи-Пичено, Италия
18 Количество комнат 650 м² Количество этажей 5
€ 680,000
Асколи-Пичено (Марке) // Вилла 650 кв.м. // 18 комнат // 8 спален // 6 ванных комнат // Ками…
Дом 32 комнаты в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Дом 32 комнаты
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
32 Количество комнат 1 600 м²
Цена по запросу
Здание в центре идеально подходит для предприятий ( для преобразования в квартиры ). Объем 4…
Вилла 32 комнаты в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 32 комнаты
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
32 Количество комнат 2 700 м²
Цена по запросу
Усадьба вилла с парком более 10,00 га. Структура с крытым и открытым бассейном, гостевыми ко…
Дом 5 спален в Асколи-Пичено, Италия
Дом 5 спален
Асколи-Пичено, Италия
10 Количество комнат 1 100 м² Количество этажей 3
€ 2,200,000
Асколи-Пичено (Марке) // 1 100 кв.м. Вилла // 70 кв.м. Пристройка // 5500 кв.м. Сад // 300 к…
Дом 14 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Дом 14 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
14 Количество комнат 750 м²
Цена по запросу
Дом для ремонта в историческом центре с огороженным садом площадью 800 кв. Два уровня на общ…
Вилла 16 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 16 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
16 Количество комнат 500 м²
Цена по запросу
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Дом 22 комнаты в Monteprandone, Италия
Дом 22 комнаты
Monteprandone, Италия
22 Количество комнат 440 м²
Цена по запросу
Участок под застройку в панорамном месте в пригороде страны с возможностью аннексии прилегаю…
Вилла 5 спален в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 5 спален
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
6 Количество комнат 450 м²
€ 3,000,000
BG-ABIV5601U . Роскошная вилла в средиземноморском стиле, Сан-Бенедетто-дель-TронтоРоскошная…
Вилла 4 спальни в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
5 Количество комнат 300 м²
€ 1,500,000
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедетто-дель-ТронтоЭксклюзивный и роскошный…
Вилла 4 спальни в Monteprandone, Италия
Вилла 4 спальни
Monteprandone, Италия
5 Количество комнат
€ 2,000,000
BG-AH05U . Красивая дом на холмах MonteprandoneКрасивый дом на холмах Monteprandone, в 10 км…
Вилла 4 спальни в Acquaviva Picena, Италия
Вилла 4 спальни
Acquaviva Picena, Италия
5 Количество комнат 400 м²
€ 1,950,000
BG-ABIV5801U . Роскошная вилла недалеко от города AcquavivaСовременная вилла с потрясающим в…
Вилла 5 спален в Case di Coccia, Италия
Вилла 5 спален
Case di Coccia, Италия
6 Количество комнат 850 000 м²
€ 1,750,000
BG-ABIV5201U . Старый дом в Марина-дель-ТронтоСтарый дом в Марина-дель-Тронто, 15 км от Альб…
Вилла 4 спальни в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
5 Количество комнат 300 м²
€ 1,650,000
BG-V5602U. Вилла на первой линии в Сан-Бенедетто-дель-ТронтоСемейный дом, расположен на перв…
Вилла 5 спален в Castorano, Италия
Вилла 5 спален
Castorano, Италия
6 Количество комнат 2 000 м²
€ 2,100,000
BG-V5101U. Древний епископский дворец в Колли-дель-ТронтоДревний епископский дворец в Колли-…
Вилла 2 спальни в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 2 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
3 Количество комнат 200 м²
€ 275,000
EC-181219-5. Вилла в городе КолоннеллаВилла в городе Колоннелла всего в пяти минутах от пляж…
Дом 9 комнат в Ripatransone, Италия
Дом 9 комнат
Ripatransone, Италия
9 Количество комнат 260 м²
Цена по запросу
Номер ссылки: N1058 Имущественное имя: Casa Caffè Местоположение: В стране Город/Горо…

Параметры недвижимости в Асколи-Пичено, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти