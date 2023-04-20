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Купить квартиру в Асколи-Пичено, Италия

Сан-Бенедетто-дель-Тронто
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Асколи-Пичено
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3 объекта найдено
Квартира 4 спальнив Асколи-Пичено, Италия
Квартира 4 спальни
Асколи-Пичено, Италия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 218 м²
€ 390,000
Квартира 2 спальнив Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Квартира 2 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
3 Количество комнат 60 м²
€ 98,000
BG-ABI24497U. Квартира на первом этаже, с отдельным входом в Сан-Бенедетто-дель-ТронтоКварти…
Квартира 5 комнатв Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Квартира 5 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
5 Количество комнат 80 м²
Цена по запросу
Второй ряд морской квартиры 80 квадратных метров будет рассмотрен внутренне Поднятый первый …

Параметры недвижимости в Асколи-Пичено, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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