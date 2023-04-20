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Купить недвижимость в Асколи-Пичено, Италия

Сан-Бенедетто-дель-Тронто
8
Асколи-Пичено
1
17 объектов найдено
Дом 8 спаленв Асколи-Пичено, Италия
Дом 8 спален
Асколи-Пичено, Италия
18 Количество комнат 650 м² Количество этажей 5
€ 680,000
Асколи-Пичено (Марке) // Вилла 650 кв.м. // 18 комнат // 8 спален // 6 ванных комнат // Ками…
Дом 32 комнатыв Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Дом 32 комнаты
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
32 Количество комнат 1 600 м²
Цена по запросу
Здание в центре идеально подходит для предприятий ( для преобразования в квартиры ). Объем 4…
Дом 5 спаленв Асколи-Пичено, Италия
Дом 5 спален
Асколи-Пичено, Италия
10 Количество комнат 1 100 м² Количество этажей 3
€ 2,200,000
Асколи-Пичено (Марке) // 1 100 кв.м. Вилла // 70 кв.м. Пристройка // 5500 кв.м. Сад // 300 к…
Квартира 4 спальнив Асколи-Пичено, Италия
Квартира 4 спальни
Асколи-Пичено, Италия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 218 м²
€ 390,000
Вилла 16 комнатв Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 16 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
16 Количество комнат 500 м²
Цена по запросу
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Дом 22 комнатыв Monteprandone, Италия
Дом 22 комнаты
Monteprandone, Италия
22 Количество комнат 440 м²
Цена по запросу
Участок под застройку в панорамном месте в пригороде страны с возможностью аннексии прилегаю…
Квартира 2 спальнив Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Квартира 2 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
3 Количество комнат 60 м²
€ 98,000
BG-ABI24497U. Квартира на первом этаже, с отдельным входом в Сан-Бенедетто-дель-ТронтоКварти…
Вилла 4 спальнив Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
5 Количество комнат 300 м²
€ 1,500,000
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедетто-дель-ТронтоЭксклюзивный и роскошный…
Вилла 5 спаленв Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 5 спален
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
6 Количество комнат 450 м²
€ 3,000,000
BG-ABIV5601U . Роскошная вилла в средиземноморском стиле, Сан-Бенедетто-дель-TронтоРоскошная…
Вилла 4 спальнив Monteprandone, Италия
Вилла 4 спальни
Monteprandone, Италия
5 Количество комнат
€ 2,000,000
BG-AH05U . Красивая дом на холмах MonteprandoneКрасивый дом на холмах Monteprandone, в 10 км…
Вилла 4 спальнив Acquaviva Picena, Италия
Вилла 4 спальни
Acquaviva Picena, Италия
5 Количество комнат 400 м²
€ 1,950,000
BG-ABIV5801U . Роскошная вилла недалеко от города AcquavivaСовременная вилла с потрясающим в…
Вилла 5 спаленв Case di Coccia, Италия
Вилла 5 спален
Case di Coccia, Италия
6 Количество комнат 850 000 м²
€ 1,750,000
BG-ABIV5201U . Старый дом в Марина-дель-ТронтоСтарый дом в Марина-дель-Тронто, 15 км от Альб…
Вилла 4 спальнив Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
5 Количество комнат 300 м²
€ 1,650,000
BG-V5602U. Вилла на первой линии в Сан-Бенедетто-дель-ТронтоСемейный дом, расположен на перв…
Вилла 5 спаленв Castorano, Италия
Вилла 5 спален
Castorano, Италия
6 Количество комнат 2 000 м²
€ 2,100,000
BG-V5101U. Древний епископский дворец в Колли-дель-ТронтоДревний епископский дворец в Колли-…
Вилла 2 спальнив Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 2 спальни
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
3 Количество комнат 200 м²
€ 275,000
EC-181219-5. Вилла в городе КолоннеллаВилла в городе Колоннелла всего в пяти минутах от пляж…
Квартира 5 комнатв Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Квартира 5 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
5 Количество комнат 80 м²
Цена по запросу
Второй ряд морской квартиры 80 квадратных метров будет рассмотрен внутренне Поднятый первый …
Дом 9 комнатв Ripatransone, Италия
Дом 9 комнат
Ripatransone, Италия
9 Количество комнат 260 м²
Цена по запросу
Номер ссылки: N1058 Имущественное имя: Casa Caffè Местоположение: В стране Город/Горо…

Параметры недвижимости в Асколи-Пичено, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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