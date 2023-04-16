Купить таунхаус в Arzachena, Италия

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4 объекта найдено
Таунхаус 6 комнатв Porto Cervo, Италия
Таунхаус 6 комнат
Porto Cervo, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 194 м²
€ 1,150,000
Небольшая вилла с прекрасным панорамным видом, построенная в современном элегантном стиле. …
Таунхаус 4 спальнив Porto Cervo, Италия
Таунхаус 4 спальни
Porto Cervo, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 158 м²
€ 900,000
Небольшая вилла в великолепном месте, с видом на морской залив Кала ди Вольпе, расположенная…
Таунхаус 3 спальнив Porto Cervo, Италия
Таунхаус 3 спальни
Porto Cervo, Италия
7 Количество комнат 5 ванных комнат 343 м²
€ 1,750,000
Террасная вилла с захватывающим панорамным видом на морской залив Кала-ди-Вольпе, расположен…
Таунхаус 3 спальнив Porto Cervo, Италия
Таунхаус 3 спальни
Porto Cervo, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 181 м²
€ 1,250,000
Небольшая вилла с захватывающим панорамным видом на море и залив Кала-ди-Вольпе, построенн…
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