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Купить недвижимость с бассейном в Arzachena, Италия

4 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Porto Cervo, Италия
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
5 ванных комнат 300 м²
€ 2,700,000
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Вилла 6 спаленв Porto Cervo, Италия
Вилла 6 спален
Porto Cervo, Италия
7 ванных комнат 450 м²
€ 6,500,000
Престижная вилла, расположенная в нескольких шагах от пляжа Певеро и от центра Порто-Черво. …
Вилла 5 спаленв Porto Cervo, Италия
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
4 ванных комнат 400 м²
€ 8,000,000
В Порто-Черво, в одном из самых эксклюзивных регионов Сардинии, продается роскошная вилла кл…
Вилла 7 спаленв Porto Cervo, Италия
Вилла 7 спален
Porto Cervo, Италия
8 ванных комнат 1 300 м²
€ 20,000,000
Вилла на Сардинии расположена в районе Порто-Черво, на холме с видом на море, в престижном р…
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