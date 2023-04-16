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Купить дом с видом на горы в Arzachena, Италия

1 объект найдено
Дом 2 спальнив Porto Cervo, Италия
Дом 2 спальни
Porto Cervo, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 179 м² Количество этажей 2
€ 1,500,000
В нескольких минутах от Сан-Панталео и Порто Черво,  в окружении сельской местности,эле…
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