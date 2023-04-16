Купить дом в Arzachena, Италия

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26 объектов найдено
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Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
8 Количество комнат
6 ванных комнат
300 м²
€ 3,570,000
Недвижимость расположена в одном из самых престижных районов Сардинии, Коста Смеральда, имен…
Вилла 4 спальни
Porto Cervo, Италия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
360 м²
€ 6,900,000
Очарование традиционной местной архитектуры и очаровательное расположение делают этот отель …
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
10 Количество комнат
6 ванных комнат
240 м²
€ 1,750,000
В Пантогии, в кондоминиуме всего из трех квартир, недавно отремонтированная отдельная вилла …
Вилла 6 спален
Arzachena, Италия
11 Количество комнат
6 ванных комнат
270 м²
€ 12,000,000
Мечта о Коста Смеральде оживает на пляже Селвия, длинном участке светлого зернистого песка, …
Вилла 3 спальни
Porto Cervo, Италия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
271 м²
€ 3,600,000
Отдельно стоящая вилла на известном и престижном холме Пантоджа, с великолепным видом на зал…
Таунхаус 6 комнат
Porto Cervo, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
194 м²
€ 1,150,000
Небольшая вилла с прекрасным панорамным видом, построенная в современном элегантном стиле. …
Таунхаус 4 спальни
Porto Cervo, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
158 м²
€ 900,000
Небольшая вилла в великолепном месте, с видом на морской залив Кала ди Вольпе, расположенная…
Таунхаус 3 спальни
Porto Cervo, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
181 м²
€ 1,250,000
Небольшая вилла с захватывающим панорамным видом на море и залив Кала-ди-Вольпе, построенн…
Таунхаус 3 спальни
Porto Cervo, Италия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
343 м²
€ 1,750,000
Террасная вилла с захватывающим панорамным видом на морской залив Кала-ди-Вольпе, расположен…
Вилла 6 спален
Porto Cervo, Италия
11 Количество комнат
7 ванных комнат
550 м²
€ 12,000,000
Эксклюзивная вилла с видом на море в Кала Грану, окруженная чудесным садом, полным растений …
Вилла 4 спальни
Porto Cervo, Италия
9 Количество комнат
5 ванных комнат
300 м²
€ 3,500,000
Красивая, недавно построенная вилла с видом на море в Кала-дель-Фаро, с частным бассейном. Д…
Дом 2 спальни
Porto Cervo, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
179 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
В нескольких минутах от Сан-Панталео и Порто Черво, в окружении сельской местности,эле…
Вилла 6 спален
Arzachena, Италия
14 Количество комнат
8 ванных комнат
300 м²
€ 2,650,000
The hill of Pantogia is one of the Costa Smeralda's most picturesque panoramic spots, offeri…
Вилла 4 спальни
Porto Cervo, Италия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
600 м²
€ 6,000,000
A little steep away from Porto Cervo centre and the prestigious Boutiques and nice restauran…
Вилла 6 спален
Arzachena, Италия
10 Количество комнат
6 ванных комнат
350 м²
€ 6,300,000
Only a few steps away from all the amenities the area offers and within walking distance of …
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
260 м²
€ 2,700,000
A short drive from the famous Porto cervo, we offer these wonderful house in a different sty…
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
7 Количество комнат
6 ванных комнат
600 м²
€ 7,000,000
The Villa, architectonical masterpiece of the costa Smeralda, is located in the spectacular …
Вилла 3 спальни
Arzachena, Италия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
300 м²
€ 2,200,000
When we talk about Sardinia, one of the first thing you imagine is Costa Smeralda. Thinking …
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
13 Количество комнат
6 ванных комнат
380 м²
€ 4,000,000
В одном из самых эксклюзивных мест, с видом на залив Кала ди Вольпе и в окружении зелени, ра…
Вилла 3 спальни
Porto Cervo, Италия
4 Количество комнат
€ 3,500,000
VB-070415-32. Великолепная вилла в престижном Порто ЧервоВеликолепная вилла в престижном Пор…
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
4 ванных комнат
280 м²
€ 3,500,000
Вилла Mirto расположена на знаменитой Коста Смеральда в самом сердце Порто Черво на Сардинии…
Вилла 6 спален
Porto Cervo, Италия
7 ванных комнат
359 м²
€ 2,800,000
Прекрасная недвижимость с видом на море в одном из самых престижных комплексов вилл в районе…
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
5 ванных комнат
300 м²
€ 2,700,000
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Вилла 6 спален
Porto Cervo, Италия
7 ванных комнат
450 м²
€ 6,500,000
Престижная вилла, расположенная в нескольких шагах от пляжа Певеро и от центра Порто-Черво. …
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
4 ванных комнат
400 м²
€ 8,000,000
В Порто-Черво, в одном из самых эксклюзивных регионов Сардинии, продается роскошная вилла кл…
Вилла 7 спален
Porto Cervo, Италия
8 ванных комнат
1 300 м²
€ 20,000,000
Вилла на Сардинии расположена в районе Порто-Черво, на холме с видом на море, в престижном р…
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