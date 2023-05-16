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Дуплексы с видом на море в Arzachena, Италия

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Porto Cervo, Италия
Дуплекс 3 спальни
Porto Cervo, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1/2
€ 700,000
Великолепная квартира с прямым видом на поле для гольфа. C прекрасным видом на море и заливы…
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