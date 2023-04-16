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Купить квартиру в Arzachena, Италия

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Arzachena, Италия
Квартира 2 спальни
Arzachena, Италия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 150 м²
€ 1,200,000
Surrounded by the greenery of the Mediterranean maquis and almost like a castle being sculpt…
Квартира 2 спальнив Porto Cervo, Италия
Квартира 2 спальни
Porto Cervo, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 114 м²
€ 890,000
In a residential context and close to the two beaches of Cala del Faro and a few minutes by …
Квартира 5 спаленв Porto Cervo, Италия
Квартира 5 спален
Porto Cervo, Италия
11 Количество комнат 5 ванных комнат 200 м²
€ 2,500,000
Near a most beautiful beaches of Sardinia, we offer a nice duplex to sell. The property is l…
Квартирав Cannigione, Италия
Квартира
Cannigione, Италия
60 м²
€ 210,000
IS-190717. Апартаменты в новом жилом коплексе. Канниджионе - СардинияВы можете расслабиться …
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