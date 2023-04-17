Купить вилла в Arona, Италия

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17 объектов найдено
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Вилла 5 спален
Arona, Италия
6 Количество комнат
1 400 м²
€ 2,900,000
FP-T915. Большое владение на продажу на первом холме АронаБольшое эксклюзивное владение на …
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
4 Количество комнат
183 м²
€ 590,000
FP-T609. Часть дома в резиденциальном комплексе в МейнеВ Мейне в престижной резиденции прямо…
Вилла 5 спален
Arona, Италия
6 Количество комнат
€ 2,600,000
ABI-003I . Прекрасная вилла на озере МаджореЧудесное расположение, на первой линии озера, ви…
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
4 Количество комнат
200 м²
€ 570,000
FP-T310. Продано! Вилла в городке Мейна, Озеро МаджореВилла непосредственно на берегу озера …
Вилла 1 спальня
Arona, Италия
2 Количество комнат
83 м²
€ 550,000
FP-T372. Грациозная вилла в городе Мейна на озере МаджореГрациозная вилла на озере Маджоре с…
Вилла 5 спален
Arona, Италия
6 Количество комнат
1 113 м²
€ 1,200,000
FP-T703. Вилла (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » АронаВилла, находящаяся в центральной зо…
Вилла 4 спальни
Arona, Италия
5 Количество комнат
400 м²
€ 2,900,000
VB-76538. Историческая вилла в Мейне на первой линии озера Маджоре Прекрасная вилла на перво…
Вилла
Arona, Италия
410 м²
€ 2,300,000
FP-0068. Престижная современная вилла в городке МеинаПродается престижная современная и техн…
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
4 Количество комнат
500 м²
€ 2,300,000
VB-20074. Современная вилла в МейнеПрестижная современная вилла, расположенная на первом хол…
Вилла 5 спален
Arona, Италия
6 Количество комнат
400 м²
€ 1,650,000
FP-T996. Продано! Вилла с пристанью на первой линии озера, в городке МейнаИзысканная вилла с…
Вилла 5 спален
Arona, Италия
6 Количество комнат
990 м²
€ 4,900,000
VB-20070. Историческая вилла на продажу в МейнеПродается историческая вилла в Мейне, на холм…
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
4 Количество комнат
516 м²
€ 2,500,000
FP-T541. Вилла с прекрасным видом на озеро МаджореВ Ароне, с эксклюзивным и прекрасным видом…
Вилла 1 спальня
Arona, Италия
2 Количество комнат
83 м²
€ 550,000
VB-DSGT. Грациозная вилла в городе Мейна на озере МаджореВилла располагает собственным пляже…
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
4 Количество комнат
180 м²
€ 1,150,000
FP-211017. Вилла в городе Арона. Озеро Маджоре. ИталияВсего в нескольких километрах от центр…
Вилла 5 спален
Arona, Италия
6 Количество комнат
4 350 м²
€ 11,000,000
VB-86954. Грандиозная историческая вилла в Мейне на озере МаджореПрекрасная вилла в Мейне, п…
Вилла
Arona, Италия
4 м²
€ 2,500,000
Элегантная вилла построена современным архитектором, расположена в Ароне, Пьемонт. Композиц…
Вилла 2 спальни
Arona, Италия
275 м²
€ 990,000
Панорамная вилла расположена в популярном городе Арона, Пьемонт. Из дома открывается потряса…
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