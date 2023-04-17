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Купить недвижимость возле озера в Arona, Италия

2 объекта найдено
Виллав Arona, Италия
Вилла
Arona, Италия
4 м²
€ 2,500,000
Элегантная вилла построена современным архитектором, расположена в Ароне, Пьемонт. Композиц…
Вилла 2 спальнив Arona, Италия
Вилла 2 спальни
Arona, Италия
275 м²
€ 990,000
Панорамная вилла расположена в популярном городе Арона, Пьемонт. Из дома открывается потряса…
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