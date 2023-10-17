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Дома в Arona, Италия

виллы
17
17 объектов найдено
Вилла 5 спален в Arona, Италия
Вилла 5 спален
Arona, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 400 м²
FP-T915. Большое владение на продажу на первом холме АронаБольшое эксклюзивное владение на …
€2,90 млн
Вилла 3 спальни в Arona, Италия
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
Комнаты 4
Площадь 183 м²
FP-T609. Часть дома в резиденциальном комплексе в МейнеВ Мейне в престижной резиденции прямо…
€590,000
Вилла 5 спален в Arona, Италия
Вилла 5 спален
Arona, Италия
Комнаты 6
ABI-003I . Прекрасная вилла на озере МаджореЧудесное расположение, на первой линии озера, ви…
€2,60 млн
Вилла 3 спальни в Arona, Италия
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
FP-T310. Продано! Вилла в городке Мейна, Озеро МаджореВилла непосредственно на берегу озера …
€570,000
Вилла 1 спальня в Arona, Италия
Вилла 1 спальня
Arona, Италия
Комнаты 2
Площадь 83 м²
FP-T372. Грациозная вилла в городе Мейна на озере МаджореГрациозная вилла на озере Маджоре с…
€550,000
Вилла 5 спален в Arona, Италия
Вилла 5 спален
Arona, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 113 м²
FP-T703. Вилла (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » АронаВилла, находящаяся в центральной зо…
€1,20 млн
Вилла 4 спальни в Arona, Италия
Вилла 4 спальни
Arona, Италия
Комнаты 5
Площадь 400 м²
VB-76538. Историческая вилла в Мейне на первой линии озера Маджоре Прекрасная вилла на перво…
€2,90 млн
Вилла в Arona, Италия
Вилла
Arona, Италия
Площадь 410 м²
FP-0068. Престижная современная вилла в городке МеинаПродается престижная современная и техн…
€2,30 млн
Вилла 3 спальни в Arona, Италия
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
Комнаты 4
Площадь 500 м²
VB-20074. Современная вилла в МейнеПрестижная современная вилла, расположенная на первом хол…
€2,30 млн
Вилла 5 спален в Arona, Италия
Вилла 5 спален
Arona, Италия
Комнаты 6
Площадь 400 м²
FP-T996. Продано! Вилла с пристанью на первой линии озера, в городке МейнаИзысканная вилла с…
€1,65 млн
Вилла 5 спален в Arona, Италия
Вилла 5 спален
Arona, Италия
Комнаты 6
Площадь 990 м²
VB-20070. Историческая вилла на продажу в МейнеПродается историческая вилла в Мейне, на холм…
€4,90 млн
Вилла 3 спальни в Arona, Италия
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
Комнаты 4
Площадь 516 м²
FP-T541. Вилла с прекрасным видом на озеро МаджореВ Ароне, с эксклюзивным и прекрасным видом…
€2,50 млн
Вилла 1 спальня в Arona, Италия
Вилла 1 спальня
Arona, Италия
Комнаты 2
Площадь 83 м²
VB-DSGT. Грациозная вилла в городе Мейна на озере МаджореВилла располагает собственным пляже…
€550,000
Вилла 3 спальни в Arona, Италия
Вилла 3 спальни
Arona, Италия
Комнаты 4
Площадь 180 м²
FP-211017. Вилла в городе Арона. Озеро Маджоре. ИталияВсего в нескольких километрах от центр…
€1,15 млн
Вилла 5 спален в Arona, Италия
Вилла 5 спален
Arona, Италия
Комнаты 6
Площадь 4 350 м²
VB-86954. Грандиозная историческая вилла в Мейне на озере МаджореПрекрасная вилла в Мейне, п…
€11,00 млн
Вилла с кондиционером, с садом, с интернетом в Arona, Италия
Вилла с кондиционером, с садом, с интернетом
Arona, Италия
Площадь 4 м²
Элегантная вилла построена современным архитектором, расположена в Ароне, Пьемонт. Композиц…
€2,50 млн
Вилла 2 спальни с кондиционером, с садом, с интернетом в Arona, Италия
Вилла 2 спальни с кондиционером, с садом, с интернетом
Arona, Италия
Количество спален 2
Площадь 275 м²
Панорамная вилла расположена в популярном городе Арона, Пьемонт. Из дома открывается потряса…
€990,000
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