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Купить квартиру в Arona, Италия

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3 объекта найдено
Квартира 4 спальнив Arona, Италия
Квартира 4 спальни
Arona, Италия
5 Количество комнат 180 м²
€ 1,800,000
FP-T528. Пентхауз в старинной вилле на холме в МейнеПентхауз в старинной вилле на холме в Ме…
Квартира 3 спальнив Arona, Италия
Квартира 3 спальни
Arona, Италия
4 Количество комнат 160 м²
€ 330,000
FP-T445. Двухуровневый пентхаус с прекрасным видом на озеро МаджореВ Мейне, в нескольких шаг…
Квартира 2 спальнив Arona, Италия
Квартира 2 спальни
Arona, Италия
3 Количество комнат 86 м²
€ 415,000
VB-11080. Апартаменты на озере МаджореНедвижимость расположена в резиденции "Изола дель Боск…
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