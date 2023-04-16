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Купить вилла в Ареццо, Италия

Ареццо
3
Montevarchi
1
Кортона
1
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13 объектов найдено
Вилла 12 комнатв Montevarchi, Италия
Вилла 12 комнат
Montevarchi, Италия
12 Количество комнат 350 м²
€ 1,200,000
В двух минутах от центра города мы предлагаем красивую виллу с большим садом и бассейном. По…
Вилла 5 спаленв Ареццо, Италия
Вилла 5 спален
Ареццо, Италия
6 Количество комнат 780 м²
€ 3,700,000
VB-35516. Престижная вилла в пригороде АреццоПрестижная вилла 19 века с большим парком распо…
Вилла 5 спаленв Ареццо, Италия
Вилла 5 спален
Ареццо, Италия
6 Количество комнат 700 м²
€ 2,250,000
VB-VILARZ. Прекрасная усадьба в АреццоВилла расположена в живописной холмистой местности, не…
Вилла 5 спаленв Ареццо, Италия
Вилла 5 спален
Ареццо, Италия
6 Количество комнат 700 м²
€ 5,000,000
VB-VILUMBR. Шикарная вилла в УмбрииИсторическая вилла, датируемая XVI веком, имеет площадь 7…
Вилла 5 спаленв Levanella, Италия
Вилла 5 спален
Levanella, Италия
17 Количество комнат 6 ванных комнат 700 м²
€ 1,700,000
In Montevarchi, Frazione Levane, we propose a magnificent villa of contemporary architecture…
Вилла 6 спаленв Кортона, Италия
Вилла 6 спален
Кортона, Италия
7 ванных комнат 500 м² Количество этажей 2
€ 1,900,000
Это свойство является традиционной каменной виллой 18-го. Век в прекрасном месте с прекрасны…
Вилла 18 спаленв Pogi, Италия
Вилла 18 спален
Pogi, Италия
30 Количество комнат 12 ванных комнат 700 м²
€ 1,300,000
In an excellent location, very close to all services and not far from the main roads, we off…
Виллав Ареццо, Италия
Вилла
Ареццо, Италия
3 м²
€ 850,000
Симпатичная вилла расположена в 35 км. от побережья Версилии, в городе Валлата делла Гарафан…
Вилла 3 спальнив Ареццо, Италия
Вилла 3 спальни
Ареццо, Италия
350 м²
€ 3,000,000
Красивая вилла расположена на холме. Вилла, площадью 350 кв. м, состоит из: 2 просторных гос…
Вилла 6 спаленв Ареццо, Италия
Вилла 6 спален
Ареццо, Италия
160 м²
€ 2,300,000
Элегантная вилла находится на холме в провинции Ареццо, Тоскана. Дом окружён территорией, пл…
Вилла 5 спаленв Ареццо, Италия
Вилла 5 спален
Ареццо, Италия
520 м²
€ 1,750,000
Прекрасная вилла находится в Кастельфранко-ди-Сопра, Тоскана. Дом построен на холме, из-за ч…
Вилла 4 спальнив Ареццо, Италия
Вилла 4 спальни
Ареццо, Италия
737 м²
€ 1,100,000
Красивая вилла очень хорошо сохранившийся и полностью отреставрированный с гостевым домом ра…
Вилла 1 спальняв Ареццо, Италия
Вилла 1 спальня
Ареццо, Италия
150 м²
€ 1,000,000
Уединенная вилла находится в Ареццо, Тоскана. На вилле (150кв.м.) – светлая гостиная со сто…

Параметры недвижимости в Ареццо, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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