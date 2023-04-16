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Купить дом с видом на море в Ареццо, Италия

Ареццо
3
Montevarchi
1
Кортона
1
3 объекта найдено
Виллав Ареццо, Италия
Вилла
Ареццо, Италия
3 м²
€ 850,000
Симпатичная вилла расположена в 35 км. от побережья Версилии, в городе Валлата делла Гарафан…
Дом 4 спальнив Ареццо, Италия
Дом 4 спальни
Ареццо, Италия
300 м²
€ 1,350,000
Традиционный тосканский дом располагается в небольшом городке Монте Сан Савино, провинция Си…
Вилла 3 спальнив Ареццо, Италия
Вилла 3 спальни
Ареццо, Италия
350 м²
€ 3,000,000
Красивая вилла расположена на холме. Вилла, площадью 350 кв. м, состоит из: 2 просторных гос…

Параметры недвижимости в Ареццо, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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