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Купить квартиру в Аренцано, Италия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Аренцано, Италия
Квартира 2 спальни
Аренцано, Италия
2 ванных комнат 304 м²
€ 650,000
Апартаменты расположены в историческом центре Генуи, в старинном доме, основание которого во…
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