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Купить недвижимость в Аренцано, Италия

5 объектов найдено
Виллав Аренцано, Италия
Вилла
Аренцано, Италия
270 м²
€ 2,700,000
KK-070715-4. Вилла в приватном комплексеВилла: 30 км до аэропорта Генуи 148км от границы с Ф…
Вилла 4 спальнив Аренцано, Италия
Вилла 4 спальни
Аренцано, Италия
5 Количество комнат 350 м²
€ 1,500,000
ED-250417. Комплекс из четырех вилл в зоне Пинета-ди-АренцаноКомплекс из четырех вилл находи…
Дом 4 спальнив Аренцано, Италия
Дом 4 спальни
Аренцано, Италия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 525,000
Исторический особняк с фресками в Лигурии, в горах, у границы с Францией  на продажу…
Квартира 2 спальнив Аренцано, Италия
Квартира 2 спальни
Аренцано, Италия
2 ванных комнат 304 м²
€ 650,000
Апартаменты расположены в историческом центре Генуи, в старинном доме, основание которого во…
Вилла 3 спальнив Аренцано, Италия
Вилла 3 спальни
Аренцано, Италия
3 ванных комнат 380 м²
€ 1,550,000
Новые виллы в Лигурии расположены в сосновом лесу г. Аренцано, на территории закрытого компл…
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