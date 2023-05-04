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Дома в Arcugnano, Италия

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Villa, Италия
Дом 3 спальни
Villa, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
€ 450,000
Дом 4 спальни в Villa, Италия
Дом 4 спальни
Villa, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€ 340,000

Параметры недвижимости в Arcugnano, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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