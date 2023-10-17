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Квартиры в Апулия, Италия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Бари, Италия
Квартира 3 спальни
Бари, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Elegant Seafront Apartment in Old Bari - Third Floor with Elevator.   A rare opportuni…
€1,15 млн

Параметры недвижимости в Апулия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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