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Купить квартиру с видом на море в Италии

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76 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Италия, Италия
Квартира 2 спальни
Италия, Италия
4 Количество комнат 115 м²
€ 695,000
Пентхаус площадью 115 квадратных метров, плюс терраса и два балкона общей площадью 70 квадра…
Квартира 3 спальнив Италия, Италия
Квартира 3 спальни
Италия, Италия
4 Количество комнат 83 м² 1 Этаж
Цена по запросу
В Леричи на побережье залива Поэтов находится вилла, в которой расположены различные апартам…
Квартира 1 спальняв Генуя, Италия
Квартира 1 спальня
Генуя, Италия
3 Количество комнат 85 м² 6 Этаж
€ 400,000
Квартира расположена в одном из эксклюзивных и благоустроенных районов Генуи. Здание домини…
Квартира 6 спаленв Генуя, Италия
Квартира 6 спален
Генуя, Италия
14 Количество комнат 458 м² 2/2 Этаж
Цена по запросу
Апартаменты находятся в вилле, расположенной в парке Каррара, простирающегося от Корсо Европ…
Квартира 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество этажей 1
€ 90,000
ВНИМАНИЕ! Сейчас действует специальное предложение: апартаменты от €900…
Квартира 4 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 4 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 4
€ 400,000
Новый комплекс на Тирренском побережье в городе Вибо Марина в черте гор…
Квартира 2 спальнив Италия, Италия
Квартира 2 спальни
Италия, Италия
200 м²
Цена по запросу
ВЕНЕЦИЯ (ВЕНЕТО) // 200 КВ.М // 2 СПАЛЬНИ // 3 ВАННЫХ КОМНАТЫ // ЧАСТНЫЙ ДОК Апартаменты ра…
Квартира 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 ванных комнат 120 м²
Цена по запросу
Квартира расположена в самом центре Мадонны ди Кампильо, рядом с подъёмником. Площадь 120 кв…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 ванных комнат 67 м²
€ 410,000
Квартира в недавно построенном доме, расположенном в престижном районе Мерано. Жилая площадь…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 13 ванных комнат 88 м²
€ 149,000
Квартира на первом этаже в новом жилом комплексе в Брентонико. Общая площадь 88,38 кв.м, Жил…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 170,000
Трёхкомнатная квартира в новой резиденции с панорамным видом на горы. Жилая площадь 58 кв.м:…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 175,000
Мансарда с панорамным видом в новом жилом комплексе в Брентонико. Жилая площадь 58 кв.м: го…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 155,000
Квартира на первом этаже в новом трёхквартирном доме в Веццано (Долина Озер, Трентино - Vall…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 180,000
Квартира-дуплекс, в мансарде с отдельным входом. Расположена в трёхквартирном доме, в тихом…
Квартира 2 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Квартира 2 спальни
San Martino di Lupari, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 270,000
Трёхкомнатные квартиры в новой резиденции, расположенной в сосновой роще в нескольких метрах…
Квартира 2 спальнив Cavernago, Италия
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 274,000
Предлагаем квартиру, в закрытой резиденции состоящей всего из 14 жилых единиц, в окружении п…
Квартира 2 спальнив San Martino di Lupari, Италия
Квартира 2 спальни
San Martino di Lupari, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 230,000
Комфортабельные иммобилированные квартиры в новой туристической резиденции в Езоло (Венециан…
Квартира 1 спальняв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 1 спальня
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 72 м²
€ 435,000
Шикарная квартира, в комфортабельной резиденции, построенной в традиционном ладинском стиле,…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м²
€ 800,000
Трёхкомнатная квартира с отдельным входом. Расположена на втором этаже нового шестиквартирно…
Квартира 5 спаленв Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 5 спален
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м²
€ 550,000
Квартира расположена на втором этаже и в мансарде двухквартирного дома, стоящего в тихом, со…
Квартира 2 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м²
€ 500,000
Шикарная квартира, в комфортабельной резиденции, построенной в традиционном ладинском стиле,…
Квартира 1 спальняв Cavernago, Италия
Квартира 1 спальня
Cavernago, Италия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 90,000
Квартира-студия в закрытой комфортабельной резиденции в Гардоне Ривьера. Площадь 45 кв.м: п…
Квартира 4 спальнив Италия, Италия
Квартира 4 спальни
Италия, Италия
200 м²
Цена по запросу
САНТА МАРГЕРИТА ЛИГУРЕ (ЛИГУРИЯ) // ПЛОЩАДЬ 200 КВ М // 4 СПАЛЬНИ // 8 ВАННЫХ КОМНАТ // ТЕРР…
Квартирав Сардиния, Италия
Квартира
Сардиния, Италия
76 м² 1 Этаж
€ 259,000
Италия остров Сардиния &nbsp; Апартаменты на первой линии &nbsp; …
Квартира 2 спальнив Италия, Италия
Квартира 2 спальни
Италия, Италия
78 м²
€ 140,000
Новый комплекс в центре Паргелии, Калабрия. В комплексе всего 10 апартаментов разной планиро…
Квартира 1 спальняв Вибо-Валентия, Италия
Квартира 1 спальня
Вибо-Валентия, Италия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 2/2 Этаж
€ 84,740
Portobello Village Hotel & Resort - Тропеа, Калабрия, Италия Portobello Village – уникальна…
Квартирав Италия, Италия
Квартира
Италия, Италия
3 м²
€ 800,000
Симпатичный апартамент в 800 метрах от центра Форте дей Марми, Тоскана. Расположены на втор…
Квартирав Италия, Италия
Квартира
Италия, Италия
2 м²
€ 600,000
Красивые апартаменты расположены в Виареджо, Тоскана. Всего в 50 метрах от пляжа и магазинов…
Квартирав Италия, Италия
Квартира
Италия, Италия
2 м²
€ 500,000
Уютная квартира расположена в центральном районе Рима, Лацио. Апартамент находится на первом…
Квартира 3 спальнив Италия, Италия
Квартира 3 спальни
Италия, Италия
100 м²
€ 302,500
Современные апартаменты в новом комплексе расположены в городе Эрклеа, Адриатическое побереж…

Регионы с недвижимостью на продажу

Трентино - Альто-Адидже
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
Tremezzina
Бордигера
Sirmione
Милан
Бергамо
Алассио
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