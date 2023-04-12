Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Квартиры
Купить квартиру с видом на море в Италии
пентхаусы
48
квартиры-студии
2
однокомнатные
166
двухкомнатные
580
трехкомнатные
318
четырехкомнатные
80
Квартира
Очистить
76 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 2 спальни
Италия, Италия
4 Количество комнат
115 м²
€ 695,000
Пентхаус площадью 115 квадратных метров, плюс терраса и два балкона общей площадью 70 квадра…
Квартира 3 спальни
Италия, Италия
4 Количество комнат
83 м²
1 Этаж
Цена по запросу
В Леричи на побережье залива Поэтов находится вилла, в которой расположены различные апартам…
Квартира 1 спальня
Генуя, Италия
3 Количество комнат
85 м²
6 Этаж
€ 400,000
Квартира расположена в одном из эксклюзивных и благоустроенных районов Генуи. Здание домини…
Квартира 6 спален
Генуя, Италия
14 Количество комнат
458 м²
2/2 Этаж
Цена по запросу
Апартаменты находятся в вилле, расположенной в парке Каррара, простирающегося от Корсо Европ…
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество этажей 1
€ 90,000
ВНИМАНИЕ! Сейчас действует специальное предложение: апартаменты от €900…
Квартира 4 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 4
€ 400,000
Новый комплекс на Тирренском побережье в городе Вибо Марина в черте гор…
Квартира 2 спальни
Италия, Италия
200 м²
Цена по запросу
ВЕНЕЦИЯ (ВЕНЕТО) // 200 КВ.М // 2 СПАЛЬНИ // 3 ВАННЫХ КОМНАТЫ // ЧАСТНЫЙ ДОК Апартаменты ра…
Квартира 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 ванных комнат
120 м²
Цена по запросу
Квартира расположена в самом центре Мадонны ди Кампильо, рядом с подъёмником. Площадь 120 кв…
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 ванных комнат
67 м²
€ 410,000
Квартира в недавно построенном доме, расположенном в престижном районе Мерано. Жилая площадь…
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
13 ванных комнат
88 м²
€ 149,000
Квартира на первом этаже в новом жилом комплексе в Брентонико. Общая площадь 88,38 кв.м, Жил…
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 170,000
Трёхкомнатная квартира в новой резиденции с панорамным видом на горы. Жилая площадь 58 кв.м:…
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 175,000
Мансарда с панорамным видом в новом жилом комплексе в Брентонико. Жилая площадь 58 кв.м: го…
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 155,000
Квартира на первом этаже в новом трёхквартирном доме в Веццано (Долина Озер, Трентино - Vall…
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
€ 180,000
Квартира-дуплекс, в мансарде с отдельным входом. Расположена в трёхквартирном доме, в тихом…
Квартира 2 спальни
San Martino di Lupari, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 270,000
Трёхкомнатные квартиры в новой резиденции, расположенной в сосновой роще в нескольких метрах…
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 274,000
Предлагаем квартиру, в закрытой резиденции состоящей всего из 14 жилых единиц, в окружении п…
Квартира 2 спальни
San Martino di Lupari, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 230,000
Комфортабельные иммобилированные квартиры в новой туристической резиденции в Езоло (Венециан…
Квартира 1 спальня
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
72 м²
€ 435,000
Шикарная квартира, в комфортабельной резиденции, построенной в традиционном ладинском стиле,…
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
€ 800,000
Трёхкомнатная квартира с отдельным входом. Расположена на втором этаже нового шестиквартирно…
Квартира 5 спален
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
250 м²
€ 550,000
Квартира расположена на втором этаже и в мансарде двухквартирного дома, стоящего в тихом, со…
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
€ 500,000
Шикарная квартира, в комфортабельной резиденции, построенной в традиционном ладинском стиле,…
Квартира 1 спальня
Cavernago, Италия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 90,000
Квартира-студия в закрытой комфортабельной резиденции в Гардоне Ривьера. Площадь 45 кв.м: п…
Квартира 4 спальни
Италия, Италия
200 м²
Цена по запросу
САНТА МАРГЕРИТА ЛИГУРЕ (ЛИГУРИЯ) // ПЛОЩАДЬ 200 КВ М // 4 СПАЛЬНИ // 8 ВАННЫХ КОМНАТ // ТЕРР…
Квартира
Сардиния, Италия
76 м²
1 Этаж
€ 259,000
Италия остров Сардиния Апартаменты на первой линии …
Квартира 2 спальни
Италия, Италия
78 м²
€ 140,000
Новый комплекс в центре Паргелии, Калабрия. В комплексе всего 10 апартаментов разной планиро…
Квартира 1 спальня
Вибо-Валентия, Италия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
2/2 Этаж
€ 84,740
Portobello Village Hotel & Resort - Тропеа, Калабрия, Италия Portobello Village – уникальна…
Квартира
Италия, Италия
3 м²
€ 800,000
Симпатичный апартамент в 800 метрах от центра Форте дей Марми, Тоскана. Расположены на втор…
Квартира
Италия, Италия
2 м²
€ 600,000
Красивые апартаменты расположены в Виареджо, Тоскана. Всего в 50 метрах от пляжа и магазинов…
Квартира
Италия, Италия
2 м²
€ 500,000
Уютная квартира расположена в центральном районе Рима, Лацио. Апартамент находится на первом…
Квартира 3 спальни
Италия, Италия
100 м²
€ 302,500
Современные апартаменты в новом комплексе расположены в городе Эрклеа, Адриатическое побереж…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Регионы с недвижимостью на продажу
Трентино - Альто-Адидже
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
Tremezzina
Бордигера
Sirmione
Милан
Бергамо
Алассио
Peschiera del Garda
Сардиния
Salo
Lonato del Garda
San Martino di Lupari
Анцио
Arzachena
Лекко
Arona
Эмилия-Романья
Калабрия
Параметры недвижимости в Италии
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты