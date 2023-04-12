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Купить квартиру с видом на горы в Италии

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4 объекта найдено
Пентхаус 4 спальнив Murta Maria, Италия
Пентхаус 4 спальни
Murta Maria, Италия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м² 5/5 Этаж
€ 1,380,000
!!!!! Специальное предложение по цене до 1 мая 2023. Евро 1.250.000,00 !!!!!!!! Пентха…
Квартира 5 спаленв Лукка, Италия
Квартира 5 спален
Лукка, Италия
8 Количество комнат 300 м² 3/3 Этаж
€ 500,000
Апартаменты расположены в историческом центре Барги, очаровательном городке в районе Гарфань…
Квартира 4 комнатыв Ломбардия, Италия
Квартира 4 комнаты
Ломбардия, Италия
4 Количество комнат 113 м²
€ 340,000
Италия Ломбардия озеро Комо Апартаменты в 150м от озера …
Квартира 3 спальнив Италия, Италия
Квартира 3 спальни
Италия, Италия
5 Количество комнат 91 м² 2/7 Этаж
€ 850,000
Квартира площадью 90 кв.м. расположена на втором этаже в большом здании в стиле шале с лиф…

Регионы с недвижимостью на продажу

Sirmione
Милан
Алассио
Peschiera del Garda
Salo
Alba Adriatica
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Tortoreto
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Анцио
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Arona
Comunita della Vallagarina
Эмилия-Романья
Comunita Montana Valli del Verbano
Сан-Бенедетто-дель-Тронто
Калабрия

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