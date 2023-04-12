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Купить квартиру возле озера в Италии

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7 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Италия, Италия
Квартира 3 спальни
Италия, Италия
110 м²
€ 560,000
Озеро Комо Гера Ларио - прямо на ОЗЕРЕ! Квартира с террасой в элегантной резиденции с бассе…
Квартира 3 спальнив Ломбардия, Италия
Квартира 3 спальни
Ломбардия, Италия
9 Количество комнат 486 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Лофт находится в Гардоне Ривьера в зоне элитного курорта на озере Гарда в провинции Бреши, р…
Квартира 3 спальнив Ломбардия, Италия
Квартира 3 спальни
Ломбардия, Италия
9 Количество комнат 530 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Лофт находится в Гардоне Ривьера в зоне элитного курорта на озере Гарда в провинции Бреши, р…
Квартирав Barcis, Италия
Квартира
Barcis, Италия
48 м² Количество этажей 4
€ 58,095
Новый жилой комплекс находится на северо-востоке Италии, у подножия национального парка Доло…
Квартирав Италия, Италия
Квартира
Италия, Италия
2 м²
€ 790,000
Потрясающие апартаменты располагаются в эксклюзивной резиденции на озере Гарда. На территори…
Квартирав Италия, Италия
Квартира
Италия, Италия
2 м²
€ 700,000
Озеро Гарда, прекрасный пентхаус по выгодной цене. Апартамент располагается в Дезенцано-дель…
Квартира 3 спальнив Италия, Италия
Квартира 3 спальни
Италия, Италия
108 м²
€ 320,000
Прекрасный апартамент в небольшом туристическом комплексе располагается в Манерба-дель-Гарда…

Регионы с недвижимостью на продажу

Сан-Ремо
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Рим
Трентино - Альто-Адидже
Абруццо
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
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