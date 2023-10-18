ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Италия
Аоста
Виллы
Виллы в Аоста, Италия
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2
2
73 м²
3
Новая квартира в Замброне по доступной цене! Побережье Богов является «…
€134,219
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3
2
90 м²
2
Вилла расположена в городке Бриатико, недалеко от Тропеи. В небольшом …
€216,816
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
Трентино - Альто-Адидже, Италия
3
2
115 м²
Просторная квартира в двух шагах от лыжного подъёмника. Площадь 115 кв.м состоит из гостиной…
€499,135
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Рим, Италия
6
750 м²
IT-180618-1. Вилла в Риме. ИталияВ престижном районе EUR (на юге Рима) продается 4-х уровн…
€2,38 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Италия, Италия
4
330 м²
Пожалуйста, заполните и отправьте форму. С Вами свяжутся в ближайшее время. Вы также мо…
€1,08 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Милан, Италия
4
265 м²
Симпатичные апартаменты, общей площадью 265 кв.м., расположенный на 6 и 7 этажах жилого дом…
€3,77 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Manerba del Garda, Италия
3
ABI-1093А. Отдельностоящая вилла с частным бассейном В уникальном по своему месторасположени…
€1,54 млн
Рекомендовать
Дом
Терни, Италия
2 300 м²
Жилой участок под застройку 2300 квадратных метров при максимальном объеме 3450 кубических м…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Империя, Италия
2 м²
Симпатичный апартамент расположен в курортном городе Диано Марина, Лигурия. Пляж расположен …
€655,984
Рекомендовать
Дом 9 комнат
Терни, Италия
9
300 м²
Farmhouse to be restored on two levels plus attic. Good general condition. Accessories prese…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Peschiera del Garda, Италия
5
3
248 м²
Пескьера дель Гарда, известная как крепость Венецианской Республики с 16 века, скрывает в св…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Кальяри, Италия
4
170 м²
IT-030420. Трех уровневая новая вилла 170 кв.м., с садом 250 кв.мСостоит на первом этаже из …
€287,453
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Аоста, Италия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL